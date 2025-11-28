- Дата публикации
Посол Украины призвал Германию не критиковать мирный план США: стоящее по заявлению
Посол Украины Алексей Макеев призвал немецких политиков воздержаться от критики американского мирного плана, отметив, что Киеву нужна поддержка США в переговорном процессе.
Посол Украины в Германии Алексей Макеев обратился к немецким политикам с просьбой более сдержанно комментировать американский план по прекращению войны.
Об этом дипломат заявил в программе Майбрит Иллнер на телеканале ZDF, передает Zeit.
По его словам, Киеву в процессе поиска путей к миру нужны не посредники, а сидящие с нами за столом переговоров союзники. Макеев подчеркнул: "Я также упорно призываю всех здесь, в Германии, не критиковать США. Мы нуждаемся в их поддержке для достижения мира".
Дипломат также высоко оценил роль Германии в формировании общей европейской позиции, отметив лидерство канцлера Фридриха Мерца.
Американский мирный план был частично изменен после замечаний Украины и ряда стран ЕС. Российский президент Владимир Путин заявил, что обновленный документ может стать "основой для будущих соглашений", однако повторил свои требования по выводу украинских войск с территорий, на которые претендует РФ.
Ранее сообщалось, что более или менее конструктивный раунд переговоров по американскому “мирному плану” возможен не ранее середины января.
Мы ранее информировали, что мирные усилия Трампа разбились о жесткие требования Кремля и непреклонности Украины, а Европейские союзники предупреждают об опасной стратегии США.