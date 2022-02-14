Посол Украины в Британии заявил о возможности отказа от вступления в НАТО: в МИД и ОП отреагировали

Посол Украины в Британии заявил о возможности отказа от вступления в НАТО: в МИД и ОП отреагировали

Слова Пристайко назвали вырванными из контекста.

Украина может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией. Такое заявление в эфире BBC Radio 5 якобы сделал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

В то же время спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии ТСН.ua отметил, что слова украинского посла о якобы отказе от членства в НАТО вырваны из контекста.

"Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежании войны с Россией вырванные из контекста. Безусловно, ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями", — заявил спикер МИД.

Николенко отметил, что Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или иного альянса безопасности.

"В то же время посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или иного альянса безопасности. Поэтому ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности. Безусловно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в Альянс. Но угрозы Украине существуют здесь и сейчас, следовательно, поиск ответа на вопросы гарантий становится фундаментальной насущной задачей. При этом, ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины", — прокомментировал заявление Пристайко Олег Николенко.

Опровергли слова посла Украины в Британии и в Офисе президента. "Стремления Украины в НАТО и ЕС закреплены в Конституции", — заявил пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Он также считает, что посол в Великобритании Вадим Пристайко должен объяснить свои слова о возможности отказа Украины от намерения вступить в НАТО. "Господин посол использовал слово "гибкость". Думаю, стоит дать ему возможность объяснить, что именно он имел в виду, прежде чем делать какие-то выводы, особенно такие громкие", - сказал Никифоров в комментарии "УНИАН".

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью BBC Radio 5 Live предположил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если ее к этому заставят обстоятельства. На вопрос ведущего, может ли Украина рассмотреть вопрос об отказе от вступления в НАТО, Пристайко ответил: "Мы могли бы".

Впоследствии ведущий уточнил, действительно ли посол имел в виду, что Украина может отказаться от вступления в НАТО. "Да, вы правы, это то, что записано в нашей Конституции. Я сейчас частично иду против главного документа, который у нас есть. Когда я говорю это, что мы гибки, пытаясь найти лучший выход. Если нам придется пойти на какие-то серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Бесспорно", — заявил посол.