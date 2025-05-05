Посол Украины в США отреагировала на ядерные угрозы Путина: "Он является угрозой не только для Украины"

Посол Украины в СШАксана Маркарова / © Associated Press

Реклама

Посол Украины в США Оксана Маркарова высказалась по поводу заявлений российского диктатора Владимира Путина о ядерном оружии. Она сказала, что глава РФ является «угрозой, в которую следует верить на слово».

Об этом Маркарова заявила в эфире CBS News.

Посол ответила на вопрос ведущей о том, что она думает о недавнем комментарии Путина, что он надеется на то, что «ядерное оружие не понадобится» для завершения войны против Украины.

Реклама

«На данный момент не важно, как мы интерпретируем его (Путина — ред.) слова. Мы просто должны верить в то, что он говорит, и понимать, что он говорит. Он представляет угрозу не только для Украины, но и для всех тех, кто считает, что народы должны жить мирно», — заверила она.

Маркарова отметила, что слова Путина очень тяжело интерпретировать. Она напомнила, что Россия регулярно совершает нападения на другие страны и даже на свою собственную.

Также посол Украины в США упомянула о партнерстве, которого Украина добивается с союзниками, включая Вашингтон, в надежде, что они смогут объединиться и «принести мир не только в нашу часть мира, но и во всем мире».

Напомним, президент РФ Владимир Путин снова заговорил о ядерном оружии. По его словам, «есть надежда, что применять его не придется».