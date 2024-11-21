Посольство США в Киеве вернулось к работе после предупреждений об атаке

Посольство будет продолжать информировать ситуацию.
Посольство США в Киеве временно сменило режим работы 20 ноября из-за сообщения о высоковероятной воздушной атаке.
Об этом говорится на сайте посольства.
Посольство остается открытым и продолжает работать.
Рекомендуем всем гражданам США следовать инструкциям местных властей при объявлении воздушной тревоги и немедленно искать укрытие после получения соответствующего предупреждения.
Посольство будет продолжать информировать ситуацию на официальных страницах Посольства США в социальных сетях.
Напомним, посольства США, Испании, Италии и Греции в Киеве временно приостановили работу 20 ноября, поскольку американское ведомство предупредило о возможной мощной воздушной атаке по Украине в этот день. На эту информацию отреагировали в СНБО Украины и Кремле.
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