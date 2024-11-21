Посольство США в Киеве вернулось к работе после предупреждений об атаке

Посольство США в Киеве временно сменило режим работы 20 ноября из-за сообщения о высоковероятной воздушной атаке.

Об этом говорится на сайте посольства.

Посольство остается открытым и продолжает работать.

Рекомендуем всем гражданам США следовать инструкциям местных властей при объявлении воздушной тревоги и немедленно искать укрытие после получения соответствующего предупреждения.

Посольство будет продолжать информировать ситуацию на официальных страницах Посольства США в социальных сетях.

Напомним, посольства США, Испании, Италии и Греции в Киеве временно приостановили работу 20 ноября, поскольку американское ведомство предупредило о возможной мощной воздушной атаке по Украине в этот день. На эту информацию отреагировали в СНБО Украины и Кремле.

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