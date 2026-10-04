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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Угрозы России дипломатам: посольства стран ЕС в Киеве ответили

Все посольства стран ЕС остаются работать в Киеве, несмотря на угрозы России.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Катарина Матернова

Катарина Матернова / © Getty Images

Представительство Европейского Союза остается в Киеве, несмотря на угрозы России наносить новые массированные удары по Украине, в частности по ее столице.

Об этом заявила посол ЕС Катарина Матернова.

«У России есть послания к иностранным дипломатам в Киеве: уезжайте или рискуйте жизнью. Наш ответ: мы остаемся. Представительство ЕС остается. Угрозы в наш адрес не остановят поддержку Украины со стороны Европы. Они только напоминают нам, почему эта поддержка важна», — написала Матернова в соцсети X 4 октября.

Накануне Министерство иностранных дел России предостерегло иностранных граждан и дипломатический персонал от пребывания в Украине, в частности, в Киеве, заявив, что по городу будут нанесены новые «массированные удары», якобы в ответ на украинские атаки по российским военным объектам.

Сегодня в Минобороны России предупредили, что удары по военным и военно-промышленным объектам Украины, а также связанной с ними инфраструктуре будут усилены.

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