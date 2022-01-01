Посольство Израиля осудило факельный ход в честь Степана Бандеры

В Израиле заявили о якобы антисемитских проявлениях во время марша.

Посольство Израиля в Украине осудило факельный ход в честь дня рождения Степана Бандеры.

Об этом говорится в сообщении посольства Израиля в Twitter.

"Израиль осуждает националистический марш в честь Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине. Мы требуем расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша, согласно закону, принятому в 2021 году", — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Израиль осуждает националистический марш в честь Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине. Мы требуем расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша по закону, принятому в 2021 году. — Посольство Израиля (@IsraelinUkraine) January 1, 2022

Напомним:

Вечером 1 января в Киеве стартовал факельный ход в честь 113-летия со дня рождения одного из идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, лидера ОУН Степана Бандеры .

. День рождения Степана Бандеры отметили и в других украинских городах.

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