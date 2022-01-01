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Посольство Израиля осудило факельный ход в честь Степана Бандеры

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Посольство Израиля осудило факельный ход в честь Степана Бандеры

Associated Press

В Израиле заявили о якобы антисемитских проявлениях во время марша.

Посольство Израиля в Украине осудило факельный ход в честь дня рождения Степана Бандеры.

Об этом говорится в сообщении посольства Израиля в Twitter.

"Израиль осуждает националистический марш в честь Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине. Мы требуем расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша, согласно закону, принятому в 2021 году", — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Напомним:

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