Посольство Казахстана в Украине призвало своих граждан покинуть страну

Казахстанцам в Украине советуют следовать инструкциям власти и покидать опасные районы

Посольство Казахстана в Украине посоветовало своим гражданам избегать зон активных боевых действий или полностью покинуть страну.

Об этом сообщило дипучреждение в своем Телеграмме.

"В связи с частыми артиллерийскими обстрелами и воздушными атаками в Украине в целях безопасности Посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть территории, приближенные к местам активных боевых действий, или покинуть Украину", — говорится в сообщении.

Посольство подчеркнуло необходимость реагировать на воздушную тревогу, сразу направляться к укрытию, соблюдать правила безопасности и следовать указаниям официальных органов.

Дипломаты уточнили, что граждане Казахстана могут покинуть Украину через Польшу или Молдову, используя наземные маршруты, а затем воспользоваться коммерческими авиарейсами. Для пересечения границы с Польшей требуется шенгенская виза, тогда как для въезда в Молдову виза не требуется.

Напомним, из-за угрозы мощной воздушной атаки 20 ноября посольства США, Испании, Италии и Греции в Киеве временно прекратили работу. Дипломатические учреждения призвали граждан оставаться в безопасных местах и избегать путешествий.

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