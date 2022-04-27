Посольство США готовится "как можно быстрее" вернуться в Киев

Посольство США готовится "как можно быстрее" вернуться в Киев

Посольство Соединенных Штатов готовится к скорейшему возобновлению работы в Киеве.

Американские дипломаты уже приступили к работе во Львове, но планируют там долго не задерживаться и вернуться в столицу Украины.

Об этом информирует пресс-служба дипучреждения.

"Великолепно вернуться! Сегодня члены команды Посольства отправились во Львов, чтобы встретиться с ключевыми партнерами, в том числе МИД Украины.

Визит стал первым шагом в преддверии более регулярных путешествий в ближайшем будущем. Продолжается подготовка к скорейшему возобновлению работы в Киеве", – говорится в сообщении.