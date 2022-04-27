Посольство США готовится "как можно быстрее" вернуться в Киев

Посольство Соединенных Штатов готовится к скорейшему возобновлению работы в Киеве.
Американские дипломаты уже приступили к работе во Львове, но планируют там долго не задерживаться и вернуться в столицу Украины.
Об этом информирует пресс-служба дипучреждения.
"Великолепно вернуться! Сегодня члены команды Посольства отправились во Львов, чтобы встретиться с ключевыми партнерами, в том числе МИД Украины.
Визит стал первым шагом в преддверии более регулярных путешествий в ближайшем будущем. Продолжается подготовка к скорейшему возобновлению работы в Киеве", – говорится в сообщении.
Great to be back! Все, члены симпатичного команды, практикуемые в Lviv to meet with key partners, including the @MFA_Ukraine. Предприниматель был первым шагом по большей части регулярной торговли в будущем. Preparations are underway to resume Kyiv operations as soon as posible. pic.twitter.com/kvKLW6CM6t— US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 26 апреля 2022
Ранее о возобновлении работы посольства США в Киеве говорил госсекретарь Энтони Блинкен.
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