Посольство США обратилось к России с требованием выполнить минские договоренности

Первый протокол относительно Донбасса подписали семь лет назад в Минске.

Посольство США в Украине обратилось к Российской Федерации с требованиями выполнить минские договоренности относительно ситуации на Донбассе, где идет война.

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"В седьмую годовщину подписания Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои минские обязательства, в том числе позволить ОБСЕ осуществлять наблюдение на российско-украинской границе и освободить незаконно задержанных лиц. Россия должна вывести свое оружие и силы и вернуть Украину полный контроль над ее международно признанными границами. Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начавшегося ней на востоке Украины", — отметили в посольстве.

Напомним, первый протокол о прекращении огня на Донбассе был подписан в Минске 5 сентября 2014 года. За семь лет стороны неоднократно договаривались о перемирии, однако поддерживаемые Россией боевики продолжают обстрелы украинских военных, мирных жителей вблизи линии разграничения.

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