Посольство США отреагировало на удар России по Киеву: указало ли виновников

Флаг США / © Getty Images

Реклама

Минувшей ночью Россия нанесла очередной массированный удар по столице Украины. Под огонь попали гражданские здания и жилые районы Киева, в частности, помещения, где расположены Представительство Европейского Союза и Британский Совет.

Посольство США в Украине резко отреагировало на эти атаки, подчеркнув, что удары по гражданским районам абсолютно неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. «Мы выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и их семьям», – говорится в заявлении дипломатического учреждения в соцсети Х.

Дипломаты также напомнили, что президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал: убийства должны прекратиться, а стороны должны приложить усилия для достижения согласованного решения по завершению войны. О России, нанесшей этот массированный удар, нигде речь не идет в заявлении посольства.

Реклама

Ранее сообщалось, что жертвами российской атаки по Киеву стали четверо детей, двое из которых скончались в больнице.

Напомним, в ночь на 28 августа Россия нанесла воздушный удар по Украине, применив ударные беспилотники типа «Shahed», дроны-имитаторы, баллистические ракеты, крылатые ракеты и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».