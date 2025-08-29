- Дата публикации
Посольство США отреагировало на удар России по Киеву: указало ли виновников
Американское посольство осудило ночные российские атаки на Киев, поразившие гражданские дома и здания, где расположены Представительство ЕС и Британский Совет. Дипломаты подчеркнули, что удары по мирным районам неприемлемы.
Минувшей ночью Россия нанесла очередной массированный удар по столице Украины. Под огонь попали гражданские здания и жилые районы Киева, в частности, помещения, где расположены Представительство Европейского Союза и Британский Совет.
Посольство США в Украине резко отреагировало на эти атаки, подчеркнув, что удары по гражданским районам абсолютно неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. «Мы выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и их семьям», – говорится в заявлении дипломатического учреждения в соцсети Х.
Дипломаты также напомнили, что президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал: убийства должны прекратиться, а стороны должны приложить усилия для достижения согласованного решения по завершению войны. О России, нанесшей этот массированный удар, нигде речь не идет в заявлении посольства.
Ранее сообщалось, что жертвами российской атаки по Киеву стали четверо детей, двое из которых скончались в больнице.
Напомним, в ночь на 28 августа Россия нанесла воздушный удар по Украине, применив ударные беспилотники типа «Shahed», дроны-имитаторы, баллистические ракеты, крылатые ракеты и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».