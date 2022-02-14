Посольство США переезжает из Киева во Львов - СМИ

Посольство США переезжает из Киева во Львов - СМИ

Это временное решение, команда посольства вернется в Киев, как только это позволит ситуации безопасности.

Оставшиеся в Украине после волны эвакуации дипломаты посольства США переезжают работать во Львов.

Об этом заявил "Европейской правде" собеседник по дипломатической службе США.

Решение о переезде было принято срочно, как ответ на изменение оценок безопасности; переезд продолжался даже в воскресенье 13 февраля 2022 года.

"Это временное решение, команда посольства вернется в Киев, как только это позволит ситуации безопасности", — рассказал представитель Госдепа, который общался на условиях анонимности. В Соединенных штатах нет оценки того, когда возобновится работа посольства в Киеве.

Также читайте Посольство Канады в Украине переезжает во Львов

"Во Львове будет работать основная команда посольства, руководители отделов и т.д.", — отметил собеседник. Поверенная в делах США Кристина Квин также перебазируется во Львов.

Собеседник подчеркнул, что здание посольства в Киеве, несмотря на это решение, "не останется заброшенным" — там остается работать технический персонал, в том числе для обеспечения безопасности зданий.

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что администрация президента США готовится отозвать всех американских служащих из Киева в течение следующих 24-48 часов.

В то же время, американские журналисты считают, что администрация президента США специально создает тревожный образ вокруг Украины, раскрывая секретные разведывательные данные, чтобы сорвать российские планы и сдержать Кремль от агрессивных действий.

Читайте также:

В Европе и США критикуют Германию за неактивность по поводу российской агрессии | Новости мира