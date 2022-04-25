Посольство США в ближайшее время возобновит работу в Киеве

Посольство США в ближайшее время планирует вернуться в Киев и возобновить свою работу в столице Украины.
Как сообщает Reuters, о возвращении американских дипломатов уже на этой неделе в Украину заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время поездки с министром обороны Ллойдом Остином в Киев 24 апреля.
Главный дипломат Вашингтона также отметил, что в понедельник президент Джо Байден официально предложит Бриджит Бринк, ныне послу США в Словакии, стань послом США в Украине. Эта должность оставалась вакантной более двух лет.
Стоит отметить, что американские дипломаты покинули Киев почти за две недели до начала широкомасштабного вторжения России – до 24 февраля, перенеся некоторые функции в западный город Львов, а затем переехали в Польшу.
Вечером 24 апреля в Украину с рабочим визитом прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны государства Ллойд Остин. Они провели встречу с президентом Владимиром Зеленским, где обсудили вопросы военной финансовой помощи Украине.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 61-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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