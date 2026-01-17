ТСН в социальных сетях

Посольство Украины в Иране временно приостановило работу: подробности

Обострение безопасности заставило украинское посольство в Иране приостановить работу.

Посольство Украины в Иране временно приостановило работу: подробности

Из-за обострения ситуации с безопасностью Посольство Украины в Исламской Республике Иран временно приостанавливает свою деятельность.

Об этом сообщают в дипломатическом учреждении на странице Facebook.

Отмечается, что о возобновлении работы, а также о дальнейших действиях и возможных изменениях будет сообщено дополнительно через официальные каналы.

Дипломаты призывают украинских граждан придерживаться ранее опубликованных инструкций и избегать любых ситуаций, которые могут угрожать их безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Иране, по данным правозащитников, во время общенациональных протестов погибло более трех тысяч человек.

