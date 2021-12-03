Посольство Украины в Сербии выразило протест из-за пропаганды террористической "ЛНР" во время детского конкурса

Посольство Украины в Сербии выразило протест из-за пропаганды террористической "ЛНР" во время детского конкурса

Посольство Украины требует прекратить пропаганду "ЛНР", используя для этого несовершеннолетних.

Украинское посольство в Сербии выразило протест из-за пропаганды террористической "ЛНР" во время конкурса детского рисунка в сербском городе Опово.

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Об этом в Facebook сообщило посольство Украины в Сербии.

Как отмечается, в сербском городе Опово прошел конкурс детского рисунка, в котором приняли участие дети из оккупированной Луганской области. Однако там украинских граждан обозначили как "жителей ЛНР".

"К сожалению, хорошая идея конкурса детских рисунков была использована с целью провокации и раскрутки террористической организации, так называемой "Луганской народной республики". Посольство Украины решительно протестует против того, что несовершеннолетние дети из временно оккупированной территории Луганской области, которая является частью территории Украины, в контексте конкурса, вопреки официальной позиции Республики Сербия, которая уважает суверенитет и территориальную целостность Украины, были обозначены, как жители террористической "ЛНР", — говорится в заявлении украинского посольства в Сербии.

Украинские дипломаты отметили, что упоминание террористической "ЛНР" как "государства" является призывом к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины. Также посольство Украины требует прекратить пропаганду "ЛНР", используя для этого несовершеннолетних.

"Посольство Украины призывает прекратить пропаганду террористической организации "ЛНР", основанной на временно оккупированной территории Украины оккупационной администрацией государства-агрессора - Российской Федерации", — говорится в заявлении.

Отметим, что скандал возник из-за того, что на сайте газеты "Глас Опова" были опубликованы результаты международного онлайн-конкурса детского рисунка "Волшебный мир сказки". Там указали, что первое место заняла "Алиса Грошева, 10 лет, из "Луганской народной республики", г. Краснодон".

Фото: glasopova.rs

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