Посольство Украины в Словакии резко отреагировало на антиукраинские заявления Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

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Посольство Украины в Словацкой Республике отреагировало на антиукраинские заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо, обвинившего украинского президента в попытке запугивания руководителей государств и правительств, которые намерены 9 мая посетить Москву.

Соответствующее заявление Посольство обнародовало в Facebook.

«Вместо очередных обвинений Президента Украины Владимира Зеленского — на этот раз в попытке запугивания руководителей государств и правительств, которые намерены 9 мая посетить Москву — Посольство рекомендовало бы нашим словацким партнерам внимательнее изучать, пересматривать и анализировать заявления украинского лидера, которые касались только того, что украинская сторона нарушение безопасности на Украину и не может, в связи с этим, обеспечить их безопасность», — говорится в заявлении.

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Также дипломаты прокомментировали трехдневное перемирие, предложенное Кремлем. Они напомнили, что Украина еще 11 марта безусловно согласилась на полное прекращение огня, в то время как Россия постоянно отвергает такую опцию и выдвигает новые требования, манипулирует, эскалирует террор, а сейчас предлагает на три дня какое-то короткое перемирие, которое не является серьезным путем к миру.

Для того чтобы восстановить мир, нужны меры по укреплению безопасности и длительное, устойчивое перемирие и тишина, а не просто какие-то пропагандистские призывы или акции, говорится в заявлении украинских дипломатов.

«Признавая, что вторжение в Украину является нарушением Россией международного права, словацкому премьеру, следовательно, следовало бы быть последовательным и признать в конце концов и другое очевидное: единственный, кто хочет продолжения этой войны в попытках уничтожить Украину, — это Путин. Слепое игнорирование этого простого факта со стороны словацкого руководства не только негативно влияет на наши двусторонние отношения, но и поощряет российский режим к продолжению агрессии», — отметили в дипучреждении.

Отмечая, что не стоит смешивать историю с настоящим, Посольство констатировало, что нынешняя российская агрессия против Украины вернула масштаб зверств, невиданных со времен Второй мировой войны, которую Россия сегодня использует исключительно для оправдания войны против украинского государства.

«В то же время следует помнить, что в годы Второй мировой войны украинские солдаты внесли огромный вклад в победу над нацизмом, отличившись незаурядным героизмом, храбростью и самопожертвованием на всех фронтах. 6 миллионов украинцев противились оружию в руках в рядах советской армии, миллионы других — в различных регулярных армиях Антигитлеровской коалиции — Польши, Великобритании, США, Канады, Франции, сотни тысяч боролись в подпольных и повстанческих формированиях. Украинская земля была одним из основных театров военных действий, местом масштабных сражений и яростного сопротивления», — говорится в заявлении.

Дипломаты напомнили, что Вторая мировая война затронула каждую украинскую семью, а прямые человеческие потери украинского государства в ней составляют более 8 миллионов человек. В 1943-1944 гг. украинцы составляли 50-70% всей численности личного состава отдельных частей и соединений советской армии. Из 6 миллионов украинцев, воевавших в армии СССР, более 2,5 млн были награждены советскими и западными медалями и орденами, более 2 тыс. стали Героями Советского Союза, из них 32 — дважды, а лучший ас союзной авиации Иван Кожедуб, по подтвержденным данным, сбил 62 самолета противника — трижды. Лишь три человека со всего СССР были награждены такими отличиями трижды, отметили в Посольстве.

Дипломаты подчеркнули, что как тогда нацисты, а впоследствии и тоталитарные коммунистические власти, так сегодня и российские власти все равно не считаются с ценой человеческой жизни. И сегодня Россия продолжает применить те же методы террора против украинского народа.

«Русские военные, которые будут маршировать по Красной площади 9 мая, точно не имеют никакого отношения к победе над нацизмом. Однако вполне вероятно, что среди них будут и те, кто причастен к целому ряду военных преступлений против Украины и против украинцев в ходе российской вооруженной агрессии против Украины. Стоит ли такой парад посещения и аплодисментов — вопрос риторический», — заявили в дипучреждении.

Напомним, премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо с насмешкой отреагировал на предупреждение президента Украины Владимира Зеленского о возможной угрозе во время празднования 9 мая в Москве. Глава словацкого правительства заявил, что не планирует отменять визит в Россию, несмотря на оговорку украинского лидера.