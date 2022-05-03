Посольство Венгрии возмущено заявлением Данилова о том, что Будапешт хотел захватить часть украинских территорий

Посольство Венгрии возмущено заявлением Данилова о том, что Будапешт хотел захватить часть украинских территорий

Заявление секретаря СНБО о том, что Путин якобы предупредил Венгрию о нападении на Украину и Будапешт рассматривал возможность захватить часть украинской территории, вызвало международный скандал.

Посольство Венгрии в Украине возмущено заявлениями секретаря СНБО Алексея Данилова по поводу того, что Будапешт был заранее предупрежден Россией о нападении на Украину. Дипучреждение назвало такие заявления Данилова "лживой клеветой".

Об этом говорится в заявлении посольства.

"Эти утверждения об Венгрии содержат обвинения, которые являются ложными и необоснованными, а также разжигают ненависть против венгерского народа и Венгрии в украинском общественном мнении", — сказано в сообщении.

Посольство Венгрии осудило эти "лживую клевету". Также венгерские дипломаты призвали Данилова отозвать свои заявления.

"Поскольку это не первый случай, когда отдельные представители руководства Украины высказываются таким образом об Венгрии, которая является членом НАТО и ЕС, которая уже много раз доказывала свою поддержку и солидарность с Украиной, наше посольство ожидает объяснений от компетентных руководителей Украины, как они представляют формирование наших двусторонних и добрососедских отношений в будущем в свете сказанного", — отметили в посольстве Венгрии.

Напомним, Алексей Данилов во время телемарафона заявил, что Венгрия была предупреждена заранее Путиным о нападении на Украину и якобы даже не исключала возможности захватить часть украинской территории.

Представитель венгерского премьера Золтан Ковач в Twitter назвал заявление Данилова фейком.

"Ответ на фейковые новости: 3 апреля венгры решили, что Венгрия не будет поставлять оружие в Украину. Хотя мы понимаем, что Украина не приветствует наше решение, распространение фейковых новостей и сочинение лжи не изменит нашей позиции", — написал Ковач.

Напомним, что Венгрия не поддержит эмбарго ЕС на импорт российской нефти и газа.

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