Посредничество Европы между Киевом и Москвой: неожиданное заявление Норвегии

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Европа не может одновременно быть главным союзником Украины и нейтральным посредником в потенциальных переговорах между Киевом и Москвой по завершению войны.

Об этом он сказал в интервью The Telegraph.

По словам норвежского министра, европейские страны должны продолжать концентрироваться на поддержке Украины, а не на попытках выступить нейтральной стороной в мирном процессе.

«Можно представить себе две разные роли. Одна — голос Европы в этих переговорах, это хорошая идея. Другая — альтернативный посредник, я думаю, что это менее хорошая идея», — заявил Барт Эйде.

Он сравнил роль союзника Украины и роль посредника с разницей между адвокатом и судьей.

«Быть сторонником Украины — это хорошая и героическая роль. Роль посредника также может быть героической, но это другая роль. Это как между адвокатом и судьей. В судье нет ничего плохого, но он не может быть одновременно адвокатом одной стороны», — сказал глава МИД Норвегии.

Как отмечает The Telegraph, за последние недели в Европейском Союзе неофициально обсуждали возможность назначения отдельного представителя для потенциальных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Среди возможных кандидатов упоминали бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель и экс-премьера Италии Марио Драги.

В то же время Барт Эйде заявил, что в роли посредника, вероятно, не стоит рассматривать представителя западных государств.

«Когда речь идет о посреднике или медиаторе, возможно, не стоит сосредотачиваться на выборе другого западного гражданина, а на том, кто может иметь определенную дистанцию», — подчеркнул он.

Министр также заявил, что Европа не должна ослаблять поддержку Украины из-за последних изменений на фронте.

«Сейчас именно тот момент, чтобы удвоить поддержку и обеспечить не только ее количество, но и качество», — сказал глава норвежского МИД.

По его словам, украинская сторона сообщает об остановке российского наступления на отдельных направлениях, и эти оценки, по словам министра, подтверждаются независимыми данными.

The Telegraph также напоминает, что Норвегия, хотя и не входит в состав ЕС, остается одним из крупнейших доноров военной помощи Украине среди европейских государств.

Напомним, в Евросоюзе активно обсуждают кандидатуры на роль специального посланника для переговоров по российско-украинской войне. По информации издания Politico, среди главных претендентов оказались экс-канцлер Германии Ангела Меркель, экс-премьер Италии Марио Драги и президент Финляндии Александр Стубб.

