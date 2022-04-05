"Постановка" геноцида в Буче и рассылка фальшивых писем: главные фейки суток

В вечерней сводке Минобороны РФ заявило, что "бесконтрольная раздача оружия населению может привести к гибели работников ООН в Украине".

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 4 апреля 2022 года.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram-канале.

Подавляющее большинство государственных СМИ РФ распространяют разработанный пропагандистами тезис, что геноцид украинцев в Буче является общей постановкой Службы безопасности Украины и западных спецслужб, в частности Mi-6. Предостерегаем, что это дезинформация.



Из электронной почты, созданной 22.03.2022 года, была осуществлена массовая рассылка письма к представителям власти и СМИ от якобы бойца полка "Азов" из Мариуполя. В письме, официально названном фейковыми руководителями "Азова", говорится, что центральные власти Украины "оставили" военных "в аду", но все готовы держаться до последнего. Обратите внимание, это фейк.

В вечернем своде минобороны РФ заявило, что "бесконтрольная раздача оружия населению может привести к гибели работников ООН в Украине". Предостерегаем, что это манипуляция.

"Остановим инфотеррор", — говорится в сообщении.

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