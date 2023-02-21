"Поставить путинскую Россию в стойло": Арестович оценил знаковость визита Байдена в Украину

Военный обозреватель убежден, что впереди произойдут события, которые должны покончить с войной уже в 2023 году.

Военный обозреватель Алексей Арестович заявил о знаковости визита президента США Джо Байдена в Украину и о понимании мира, что для мировой безопасности нужно "поставить путинскую Россию в стойло".

Об этом Арестович написал в Сети.

Он назвал крайне знаковым событием визит Байдена в Украину в канун годовщины вторжения России и напомнил, что Офис президента назвал этот визит стратегическим.

Военный обозреватель убежден, что кроме объявления Украине очередного пакета военной помощи от США и "миллиардов и миллиардов" бюджетной часть помощи не будет озвучиваться публично.

"По событиям и заявлениям лидеров США, ЕС и Китая видно, что мир окончательно понял, что нужно для мировой безопасности: поставить путинскую Россию в стойло. Китай – мирными инициативами, Запад – всеобщей военной и финансовой поддержкой, Украина – на поле боя", – объяснил Арестович.

Он также убежден, что впереди Украину ждут события, которые должны положить конец войне в 2023 году, не дожидаясь второй годовщины российского вторжения.

Напомним, 20 февраля Байден с необъявленным визитом побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер заверил государство в поддержке до победы в войне, анонсировал новый пакет военной помощи на 500 млн дол. и заявил о 700 танках, собираемых для Украины США и другими союзниками. Отметим, что это был первый визит президента США в Украину за последние 15 лет.

В то же время в Китае пообещали представить свой проект по урегулированию войны в Украине. Однако украинские власти без энтузиазма относятся к таким инициативам Китая, а США прямо заявляют, что страна планирует передать летальное оружие России.

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