Поставка оружия в Украину: Южная Корея сделала заявление

Решение Сеула будет зависеть от ряда факторов.
На фоне отправки войск КНДР для участия войны в Украине Южная Корея рассматривает возможность предоставления Киеву оружия.
Об этом заявил министр иностранных дел Республики Корея Чо Тэ Юл.
По словам южнокорейского дипломата, существует немало факторов, от которых в перспективе будет зависеть — предоставит ли Сеул оружие Украине.
"В будущем относительно нашего плана предоставления Украине оружия возник вопрос. Как отметил президент Юн, в зависимости от развития военного сотрудничества между КНДР и Россией будут приняты соответствующие меры", — подчеркнул глава МИД Северной Кореи.
Министр подчеркнул, что Сеулу нужно увидеть уровень "вовлечённости сил КНДР в Россию". Кроме того, Южная Корея должна фиксировать, что Пхеньян получит от Москвы на смену.
"Нам придется наблюдать за этим, прежде чем принимать решение о вооруженной поддержке, которую мы будем оказывать Украине. Поэтому мы не в состоянии поделиться деталями", — подчеркнул дипломат.
Как сообщалось, правительственная делегация Южной Кореи посетит Украину, чтобы поделиться информацией об отправке войск Северной Кореи в Россию.
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