Поставка оружия в Украину: Южная Корея сделала заявление

Решение Сеула будет зависеть от ряда факторов.

На фоне отправки войск КНДР для участия войны в Украине Южная Корея рассматривает возможность предоставления Киеву оружия.

Об этом заявил министр иностранных дел Республики Корея Чо Тэ Юл.

По словам южнокорейского дипломата, существует немало факторов, от которых в перспективе будет зависеть — предоставит ли Сеул оружие Украине.

"В будущем относительно нашего плана предоставления Украине оружия возник вопрос. Как отметил президент Юн, в зависимости от развития военного сотрудничества между КНДР и Россией будут приняты соответствующие меры", — подчеркнул глава МИД Северной Кореи.

Министр подчеркнул, что Сеулу нужно увидеть уровень "вовлечённости сил КНДР в Россию". Кроме того, Южная Корея должна фиксировать, что Пхеньян получит от Москвы на смену.

"Нам придется наблюдать за этим, прежде чем принимать решение о вооруженной поддержке, которую мы будем оказывать Украине. Поэтому мы не в состоянии поделиться деталями", — подчеркнул дипломат.

Как сообщалось, правительственная делегация Южной Кореи посетит Украину, чтобы поделиться информацией об отправке войск Северной Кореи в Россию.

Читайте также:

Войска Северной Кореи будут воевать против Украины в составе армии РФ?