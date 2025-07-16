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Поставки американского оружия в Украину через НАТО: у Путина взорвались новыми заявлениями
В Кремле цинично обвиняют Европу в якобы желании "продолжать войну".
В Кремле заявляют, что "внимательно отслеживают" сообщения, касающиеся поставок западного оружия в Украину . Мол, эта тема "высоко стоит в информационной повестке дня".
Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, как Москва оценивает решение президента США Дональда Трампа продавать оружие европейским странам для Украины, Песков сказал, что это бизнес.
"Снабжение было и до этого. Никто их не прекращал. Вопрос - кто за них платит. Сейчас за них будут платить некоторые европейцы", - высказался пресс-секретарь Путина.
Кроме того, Песков в традиционной кремлевской манере вверг цинические обвинения в адрес Европы, которая, по его словам, "закупает вооружение, чтобы дальше провоцировать продолжение войны".
Напомним, президент США Дональд Трамп предложил закупать оружие для Украины за деньги Европы. Однако, пишет The Telegraph, американский лидер столкнулся с критикой со стороны европейцев череду такую свою идею.
Впрочем, по словам Трампа, первые поставки ракетных комплексов Patriot в Украину , обещанные в рамках соглашения с НАТО, уже начались. Их уже отгружают союзники. В частности, в Германии.
Отметим, что Франция отказалась покупать оружие США для Украины. Два французских чиновника, знакомых с ситуацией, подтвердили это. Причина – давняя стратегия президента Эммануэля Макрона, настаивающего на развитии европейской оборонной промышленности и закупке вооружений у отечественных производителей.