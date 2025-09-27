Поставки дальнобойного вооружения Украине: Зеленский анонсировал новые соглашения

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева заключать дополнительные соглашения на поставку дальнобойного вооружения помимо уже действующего основного договора с Соединенными Штатами.

Об этом президент сказал на брифинге в субботу, 27 сентября.

«Сегодня Украина отвечает на все удары России своим оружием, именно своими дальнобойными возможностями. Украина бы применяла другое оружие, если бы оно у Украины было… Что касается того, чего хочет Украина от США. Все это есть. Мы передали президенту США с деталями и иллюстрациями, чего хочет Украина. Мы готовы и к другим договорам, кроме основного с США, включая и на дальнобойное вооружение», — сказал Зеленский, в частности о «Томагавках».

По словам президента, все, что необходимо Украине в войне против РФ, уже передано США в рамках соглашения на $90 млрд.

«Все это предусмотрено в нашем соглашении на $90 млрд, но мы готовы и к отдельным договорам на отдельные виды вооружения, включая дальнобойное. Больше подробностей я рассказать не могу», — сказал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть отмену запрета на использование Украиной американского дальнобойного оружия для ударов по территории России.