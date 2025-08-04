Поставки Patriot для Украины под угрозой: европейцы опасаются "окна уязвимости"

Patriot / © Getty Images

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Соглашение между президентом США Дональдом Трампом и союзниками по НАТО о передаче Украине дополнительных батарей Patriot оказалось под вопросом. Ключевая проблема – медленные темпы производства новых систем ПВО и риск ослабления обороны самих европейских стран.

Об этом пишет Euractiv.

По замыслу, союзники, уже имеющие Patriot, передают свои системы Украине, а взамен получают новые установки из США. Но пока процесс буксует: не все партнеры готовы расстаться с дорогими и дефицитными системами без четких гарантий оперативной замены.

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Рост спроса и задержки на годы

Зеленский неоднократно призывал предоставить Украине еще как минимум 10 батарей Patriot для защиты от постоянных российских ракетных атак. Сейчас у Киева есть шесть установок, поставленных в частности Германией, США и Нидерландами.

На континенте Patriot находится в шести странах: Германии, Греции, Польше, Румынии, Испании и Нидерландах. Итого они обладают около 20 батареями. Но ранее сделанные пожертвования Украине уже истощили их запасы, а производство новых комплексов слишком медленное — ожидание может достигать нескольких лет.

"Отказ от Patriot – это страшное решение. Но мы делаем это, потому что украинцы сегодня защищают и нас", – прокомментировал высокопоставленный европейский дипломат изданию Euractiv.

Давление на США и первые гарантии

Германия, лидирующая в поставках Patriot Украине, согласилась отдать еще одну систему только после того, как Вашингтон гарантировал ей приоритет на новые поставки в течение восьми месяцев. Это решение уже повлияло на Швейцарию – страна, заказавшая свои системы еще в 2022 году, теперь столкнется с задержками.

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В Берлине подчеркивают, что риск разрыва оборонного фронта реален: из трех систем, уже переданных Киеву, и еще пяти обещанных, у Германии останется максимум шесть. Две из них уже развернуты на восточном фланге НАТО.

"Все решает Белый дом"

Вопрос приоритетности клиентов сейчас решается на самом высоком уровне. Как отмечает эксперт RUSI Тревор Тейлор, именно президент США определяет, кто получит установки первым.

"Мы анализируем, что есть в нашем распоряжении, и формируем приоритеты для поддержки Украины", - подтвердил американский посол в НАТО Мэтью Витакер.

Однако опыт Румынии свидетельствует о том, что это не гарантирует оперативности. Страна передала одну из двух имеющихся батарей еще в прошлом году, но замену получит не раньше конца десятилетия. В Европе опасаются, что такая же ситуация повторится с другими странами.

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Ранее сообщалось, что Германия передаст Украине еще две системы Patriot по своим запасам.