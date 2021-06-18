Поставки сырья на военное предприятие РФ: Данилов объяснил, почему СНБО ввела санкции против Фирташа

Санкции ввели также и против российских военных предприятий.

СНБО ввела санкции против олигарха Дмитрия Фирташа. Его предприятие поставляло сырье российским военным.

Об этом 18 июня во время брифинга сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Санкции касаются господина Фирташа. Это из-за его участия в титановом бизнесе. Поставки сырья, которое зафиксировали наши служащие СБУ, идут на военное предприятие РФ и мы не можем допустить, чтобы это продолжалось. Это продолжалось довольно долго, на сегодня это военные предприятия, находятся под нашими санкциями. Кроме Фирташа мы наложили санкции на те предприятия", — отметил Данилов.

Напомним, СНБО вводит санкции против Фирташа и Фукса.

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