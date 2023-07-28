Поставки танков в Украину и взрывы на оккупированном Донбассе: главные новости ночи 28 июля 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 28 июля 2023:
- США рассчитывают начать поставки танков Abrams в Украину в сентябре — СМИ Читать далее –>
- В США активно не обсуждают введение военных кораблей в Черное море для сопровождения украинских судов с зерном Читать далее –>
- Россиянам видится атака беспилотника на Москву Читать далее –>
- На Донбассе — взрывы во временно оккупированном Шахтерске Читать далее –>
- "Клиническая психология": РФ хочет заседания Совбеза ООН из-за использования Украиной "террористических методов Читать далее –>
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