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Поставки танков в Украину и взрывы на оккупированном Донбассе: главные новости ночи 28 июля 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
6182
Время на прочтение
1 мин
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Поставки танков в Украину и взрывы на оккупированном Донбассе: главные новости ночи 28 июля 2023 года

Американские танки помогут украинцам в контрнаступлении / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 28 июля 2023:

  • США рассчитывают начать поставки танков Abrams в Украину в сентябре — СМИ Читать далее –>
  • В США активно не обсуждают введение военных кораблей в Черное море для сопровождения украинских судов с зерном Читать далее –>
  • Россиянам видится атака беспилотника на Москву Читать далее –>
  • На Донбассе — взрывы во временно оккупированном Шахтерске Читать далее –>
  • "Клиническая психология": РФ хочет заседания Совбеза ООН из-за использования Украиной "террористических методов Читать далее –>

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6182
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