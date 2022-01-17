Поставки вооружений в Украину из Германии: Кулеба заявил, что диалог продолжится

Поставки вооружений в Украину из Германии: Кулеба заявил, что диалог продолжится

Вопрос обсудили с главой МИД Германии.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поднимал на встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок вопрос предоставления Украине оборонных вооружений, диалог по этому поводу будет продолжен.

Об этом Кулеба заявил на совместной с Бербок пресс-конференции в Киеве, сообщает "Укринформ".

"Сегодня мы обсудили с министром вопросы поставок вооружений в Украину из Германии. Я привел аргументы и позицию украинской стороны. Но прежде всего нам очень хочется, чтобы сработал именно дипломатический трек и чтобы те усилия, которые мы сейчас с Германией прилагаем для достижения результата в нормандском формате дали свой результат", — сказал Кулеба.

Он добавил, что "мы знаем где, какое оружие мы можем получить, и прекрасно знаем, как его использовать исключительно для защиты нашей земли".