Поставки вооружений в Украину из Германии: Кулеба заявил, что диалог продолжится

Вопрос обсудили с главой МИД Германии.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поднимал на встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок вопрос предоставления Украине оборонных вооружений, диалог по этому поводу будет продолжен.
Об этом Кулеба заявил на совместной с Бербок пресс-конференции в Киеве, сообщает "Укринформ".
"Сегодня мы обсудили с министром вопросы поставок вооружений в Украину из Германии. Я привел аргументы и позицию украинской стороны. Но прежде всего нам очень хочется, чтобы сработал именно дипломатический трек и чтобы те усилия, которые мы сейчас с Германией прилагаем для достижения результата в нормандском формате дали свой результат", — сказал Кулеба.
Он добавил, что "мы знаем где, какое оружие мы можем получить, и прекрасно знаем, как его использовать исключительно для защиты нашей земли".
"Мы над этим ежедневно работаем и имеем очень неплохие результаты. Наш диалог с Германией по этому вопросу тоже продолжится", — отметил глава украинской дипломатии.
Напомним:
Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин "отказаться от имеющейся морально опасной блокадной позиции и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением".
Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил, Российская Федерация может совершить широкомасштабное вторжение в Украину в ближайшие дни.
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