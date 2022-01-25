Поставляет оружие "сомнительным" Катару и Саудовской Аравии, но не Украине: почему Берлин игнорирует запросы Киева

Поставляет оружие "сомнительным" Катару и Саудовской Аравии, но не Украине: почему Берлин игнорирует запросы Киева

Германия — четвертая по величине страна-экспортер оружия в мире, осталась глухой к срочным запросам от Украины относительно оборонного оружия.

Германия является четвертым по объемам экспортером оружия в мире, продает самые современные вооружения на миллиарды долларов странам, которые обвиняют в нарушении прав человека (как вот Катар и Саудовская Аравия), однако категорически отказывается предоставлять оружие Украине.

Об этом говорится в статье Independent.

Отмечается, что вторая по величине страна НАТО осталась глухой к срочным запросам от Украины по оборонному оружию, хотя большинство других стран Североатлантического альянса спешат за счет вероятного вторжения России.

Авторы статьи считают, что из-за стыда и уроков Второй мировой войны Германия стремится, чтобы ее рассматривали как глобального миротворца.

"Германия считает, что установила строгий контроль над экспортируемым оружием", — говорится в материале.

Однако на самом деле Берлин не всегда разборчиво относится к своим покупателям. Катар и Саудовская Аравия неоднократно обвинялись в нарушении прав человека. Также Германия охотно отправляет танки, подлодки, ракеты, боеприпасы и винтовки в такие страны, как Греция, Бразилия, Южная Корея, Индия, Турция, Сингапур и Египет.

В прошлом году она продала вооружение на сумму почти 10 миллиардов евро, уступив только Соединенным Штатам, России и Франции, став четвертой по величине страной-экспортершей оружия в мире.

Правительство Германии также подтвердило, что препятствовало другим странам НАТО, таким как Эстония, поставлять Украине гаубицы, изготовленные в Германии, отказываясь выдавать необходимые разрешения на экспорт.

В издании отмечают, что подобная позиция Берлина вызывает критику не только среди украинских политиков, но и в самом ЕС.

Напомним, что сегодня в Украину прибыла третья партия военной помощи США.

22 января, в Украину прибыла первая партия американского летального оружия, в том числе около 90,7 тысячи кг летального оружия и боеприпасов, а 23 января — вторая часть военной помощи Соединенных Штатов — это более 80 тонн оружия для украинской армии.

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