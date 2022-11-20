"Поставьте Путину ультиматум" — в МИД обратились к Шольцу по поводу заявлений об окончании войны

Канцлеру Германии Олафу Шольцу следует не просить диктатора Путина закончить войну, которую он и начал, а требовать от него вывести свои захватнические войска из Украины, ведь РФ понимает только силу.

Об этом заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник написал в Twitter.

"Господин канцлер. Рад, что вы призывали Путина: "Окончить эту войну", но это только слова. Россия понимает только силу. Поставьте Путину ультиматум. С болезненными последствиями. Остановите энергетический геноцид украинцев. Сделайте это, пожалуйста", — призвал Шольца Мельник.

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Напомним, 19 ноября немецкое издание Spiegel сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц публично призвал российского диктатора Владимира Путина окончить войну в Украине. Шольц подчеркнул, что Россия, которая не напала на соседнюю страну, не может диктовать восстановление мира в мире.

"Прекратите эту войну, выведите свои войска и расчистите путь для переговоров о мире, который не может быть продиктован Россией по Украине. Никто не имеет права забирать себе чужую территорию", — сказал канцлер Германии.

В свою очередь советник председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что Украине для победы в войне нужно еще не менее 150-200 танков, около 300 единиц бронетехники, 100 артиллерийских систем, 50-70 ракетных систем залпового огня, а также 10-15 против. небо. Подоляк также упомянул американские ракеты ATACMS с дальностью действия 300 км.

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