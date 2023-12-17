Постепенно заканчиваются: Маркарова о том, сколько у США осталось денег для Украины

Пока в американском бюджете уже не осталось средств на гуманитарную, финансовую, энергетическую поддержку Украины.

Об этом заявила госпожа Украины в США Оксана Маркарова, передает "Голос Америки".

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Издание напомнило, что существует два источника поступления денег на оружие и помощь, созданные специально для помощи Украине. Программа президентских полномочий (Presidential Drawdown Authority) PDA США предоставляет уже имеющееся на складах оружие. Инициатива содействия безопасности Украины ( USAI ) финансирует долгосрочные контракты на вооружение.

Отмечается, что деньги на USAI потрачены все. По программе PDA Пентагон выяснил, что завысил стоимость оставленного Украине оружия на 6,2 миллиарда долларов. Это создало медленно сокращающийся резерв в 4,6 миллиарда долларов. В настоящее время на приобретение нового вооружения для замены старика остается всего 1 миллиард долларов.

Маркарова заявила, что Киеву нужны все программы помощи.

"США покупали (вооружение) у американских производителей здесь, в США, таких как беспилотники, ракеты и перехватчики для противовоздушной обороны, и я могу продолжать, и вы не можете взять это из программы PDA. Вам нужно обращаться к промышленности, чтобы они производили это. Так что существует эта программа президентских полномочий, и мы пытаемся вместе с вашими военными найти все, что еще существует для использования, и не опускаться ниже вашей критической готовности, но это тяжело", – отметила дипломат.

По ее словам, "сейчас все глаза прикованы к Конгрессу", и Киев надеется, что законодатели "смогут найти необходимое решение".

Напомним, 16 ноября президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете, не предусматривающий помощи Украине.

Позже стало известно, что Конгресс США ушел на каникулы, не приняв помощь Украине.

Между тем в Белом доме предупредили, что в бюджете Соединенных Штатов, из которого выделяют помощь Украине, остался 1 миллиард долларов.

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