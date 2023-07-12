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Постоянная поддержка Украины: о чем пообщались Байден и Эрдоган на саммите НАТО

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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Постоянная поддержка Украины: о чем пообщались Байден и Эрдоган на саммите НАТО

Президенты обсудили помощь Украине. / Фото: reuters.com

Президенты США и Турции обсудили экономические и оборонные приоритеты и поддержку Украины.

Президент США Джо Байден поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с соглашением, достигнутым с премьер-министром Швеции, которое позволит Швеции стать членом НАТО.

Об этом сообщает Белый дом.

Байден и Эрдоган встретились на саммите НАТО в Вильнюсе.

Лидеры «обсудили усилия по укреплению двустороннего сотрудничества, приветствуя последний раунд обсуждений в стратегическом механизме и обмениваясь мнениями по оборонным и экономическим приоритетам», – говорится в отчете Белого дома.

"Они также обсудили региональные вопросы, представляющие общий интерес, включая их постоянную поддержку Украины и важность сохранения стабильности в Эгейском море", — добавили в нем.

Тем временем в социальных сетях глава государства Владимир Зеленский подверг критике членов НАТО за неопределенность и неготовность ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. Также он осудил решения союзников , которые на саммите НАТО в Вильнюсе обсуждаются формулировки об Украине без Украины.

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Дата публикации
Просмотры
232
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