Постоянный совет ОБСЕ рассмотрит наступление российских военных в Украине

Специальное заседание Пострады созывается, в частности, учитывая российское наступление на востоке, обстрелы Львова.
Украина инициировала специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, посвященное эскалации полномасштабного российского вторжения в страну.
Об этом пишет Укринформ.
Заседание основного директивного органа ОБСЕ состоится в пятницу, 22 апреля.
В украинской миссии при ОБСЕ сообщили, что специальное заседание созывается, в частности, учитывая российское наступление на востоке, обстрелы Львова, Николаева и Харькова, варварские действия захватчиков в Мариуполе, а также развитие процессов во временно захваченном Херсоне.
Ранее делегация Украины в ОБСЕ во время специального заседания Постоянного совета рассказала о зверствах и военных преступлениях, совершенных российскими военными в Киевской области.
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