Постпред России сбежал из заседания Совбеза ООН во время выступления представителя Украины (видео)

Небензя обвинил Кислицу за активность в Twitter и сбежал.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя вышел из зала заседания Совбеза ООН 6 декабря, на котором обсуждается гуманитарная ситуация в Украине, связанная с обстрелами гражданских и объектов инфраструктуры.

В Сети появилась соответствующая видеозапись с кадрами, как Небензя покидает зал.

Во время своего выступления постпред РФ в присущей себе манере обвинял Запад, НАТО и Украину в ведении войны, которую на самом деле устроила страна-агрессор.

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Небензя также признал, что Россия целенаправленно наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины.

Перед выступлением постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы российский постпред заявил, что не желает слушать "желчные" обвинения, а также обвинил Кислицу за активность в Twitter, после чего вышел из зала заседаний.

Напомним, во время предыдущего заседания Совбеза ООН 24 ноября, созванного после очередной массированной атаки РФ по Украине, Небензя обвинил в разрушении жилых домов и жертвах среди гражданских украинские силы ПВО.

После лживых заявлений российского коллеги Кислица выразил свое отношение к сказанному, выложив в Сети фото с поднятым средним пальцем.

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