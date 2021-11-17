Постпред Украины в ООН предложил изменить устав организации: зачем это нужно

Постпред Украины в ООН предложил изменить устав организации: зачем это нужно

Процесс внесения поправок остановился 48 лет назад.

Устав ООН не изменялся с 1973 года, так что не изображает мира ни де-факто, ни де-юре.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, пишет Укринформ.

С момента подписания в 1945 году Устав ООН менялся пять раз.

"Удивительно, но процесс внесения поправок остановился 48 лет назад — несмотря на то, что мир XXI века не сравним с миром 1973 года. Карта мира кардинально изменилась, и такие искусственные образования, как Советский Союз, ушли в прошлое. Они исчезли с карты мира, но все еще присутствуют в Уставе ООН ", — заметил украинский дипломат.

По словам Кислицы, в нынешней редакции Устав не изображает сегодняшний мир ни де-факто, ни де-юре.

Секретариат ООН, понимая это, использует в своих материалах формулировки, отсутствующие в нынешнем тексте Устава, "поскольку государства-члены не договорились об изменениях". (В статье 23 Устава ООН указано, что постоянными членами Совбеза являются Китай, Франция, Советский Союз, Великобритания и США; России в этом перечне нет – ред.)

Пора договориться об основах, сказал постпред. Он подчеркнул, что реформа Совбеза ООН должна предусматривать отказ от права вето постоянного члена по разрешению конфликтов, в которых он является стороной.

"Наша страна и дальше будет настаивать на пересмотре роли права вето в работе Совета Безопасности. Это необходимый элемент для завершения реформы Совбеза. Совершенно неуместно, что постоянный член Совета Безопасности должен привилегию пользоваться правом вето при рассмотрении ситуаций, в которых он непосредственно вовлечен как сторона конфликта". Поэтому делегация Украины решительно поддерживает все инициативы, направленные на ограничение использования права вето", – сказал Кислица.

По его словам, такие ограничения должны касаться рассмотрения в Совбезе случаев геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, а также конфликтов и ситуаций, к которым привлечен постоянный член, поскольку он не может голосовать беспристрастно из-за конфликта интересов.

Среди предложений реформирования РБ Кислица также назвал усиление представительства группы стран Восточной Европы. Для Украины принципиально отметил он, что восточноевропейской группе должно быть выделено дополнительное место в категории непостоянных членов. Дипломат напомнил, что эта группа стран имеет одно из самых маленьких представительств в Совбезе: 23 государства переставляют только одно.

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