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Постпред Украины в ООН призвал Красный Крест помочь с вывозом тысяч тел в РФ

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Постпред Украины в ООН призвал Красный Крест помочь с вывозом тысяч тел в РФ

УНИАН

Российское руководство пытается скрыть реальные потери и решительно отрицает какие-либо разговоры о способах возвращения тел их солдат.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал Международный комитет Красного Креста предоставить Украине помощь по вывозу многих тысяч трупов российских солдат, разлагающихся на полях Украины.

Об этом он заявил во время заседания Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Украине, пишет Укринформ.

"Учитывая, что российское руководство пытается скрыть реальные потери и решительно отрицает любые разговоры о способах возвращения тел их солдат, Украина сталкивается с дополнительной угрозой кризиса в сфере здравоохранения. Речь идет о многих тысячах тел, разлагающихся на полях" Украина — о телах российских солдат", — отметил он.

В этой связи Украина призывает Международный комитет Красного Креста создать базу данных уничтоженных оккупантов и военнопленных на базе Центрального агентства МККК по розыску пропавших, а также оказать помощь в возвращении останков убитых захватчиков в Россию, отметил постпред.

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