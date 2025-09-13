Постпред Украины в ООН разнес Совбез заявлением об атаке России на Польшу

Атака дронов РФ в Польшу.

Атакой беспилотников на Польшу – страну ЕС и НАТО – Российская Федерация начала новую фазу эскалации в Европе. Действия Москвы – это не техническая ошибка или сбой GPS, а сознательное решение Кремля, чтобы испытать реакцию международного сообщества.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник на заседании Совбеза, сообщает Gordonua.

По его словам, если Евросоюз не отреагирует решительно на действия путинского режима, РФ не остановится на Польше. Что больше – мир окажется на грани третьей мировой войны.

"Завтра могут быть дроны или даже ракеты, которые будут падать на Берлин, Париж или Лондон. На следующий день что-нибудь может даже "случайно" перелететь Атлантику", - заявил Мельник.

Дипломат отмечает, что запуск российских дронов по Польше - это не просто насмешка над Совбезом ООН, а "плевок вам в лицо". Совбез, отмечает украинский политик, должен остановить новую фазу эскалации России, а не "вежливо делать вид, что это всего лишь дождь".

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте до сих пор отказывается делать выводы о том, было ли вторжение российских дронов в Польшу умышленным или нет. С момента инцидента он неоднократно использовал осторожные формулировки по поводу налета и до сих пор заявляет, что намерения "все еще оцениваются".

В то же время бывший президент Польши Анджей Дуда убежден, что атака беспилотников на Польшу - это нападение, целью которого была проверка. По его словам, по всей вероятности речь идет о начале новой фазы своего рода гибридного нападения, которое продолжается на Польшу с 2021 года.