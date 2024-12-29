Постпред Украины в ООН считает, что вступление в НАТО сейчас не в приоритете

Партнеры Украины должны четко зафиксировать, какие военные средства будут применяться для ее защиты в случае нового нападения России.

Вопрос о вступлении Украины в НАТО остается актуальным, однако не является первоочередным.

Об этом рассказал постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Андрей Мельник в интервью Berliner Morgenpost.

Мельник отметил, что партнеры Украины должны четко определить и зафиксировать, какие военные средства будут применены для ее защиты в случае нового нападения со стороны России.

Он добавил, что гарантии безопасности могут предусматривать как двусторонние, так и многосторонние соглашения со странами Евросоюза и НАТО. Он отметил, что такие гарантии могут стать частью более широкого мирного договора с Россией. в области обороны.

Напомним, глава НАТО Марк Рютте уверен, что Украина сейчас близка к членству в НАТО, как никогда раньше.

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