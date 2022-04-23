Постпред Украины заявил в ОБСЕ, что войска России продолжают атаковать "Азовсталь", несмотря на приказ Путина.

Постпред Украины заявил в ОБСЕ, что войска России продолжают атаковать "Азовсталь", несмотря на приказ Путина.

Несмотря на расчеты Кремля, украинская армия продолжает воевать в окруженном Мариуполе, разрушенном мощными бомбардировками России.

Войска РФ продолжают атаковать "Азовсталь" в Мариуполе, несмотря на приказ российского президента Владимира Путина о прекращении обстрелов, что может свидетельствовать либо об утрате российским президентом контроля над своей армией, либо о его очередной попытке всех обмануть.

Об этом заявил постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, — пишет Укринформ.

"Вчера Владимир Путин заявил о победе в Мариуполе. Итак, у меня есть вопросы. Почему российские военные продолжают атаковать "Азовсталь", несмотря на четкий приказ их президента прекратить обстрелы? Значит ли это, что российский президент потерял контроль над собственной армией? Или Путин просто хочет нас обмануть, как он это обычно делает, чтобы отвлечь наше внимание", — риторически поинтересовался украинский посол.

Несмотря на расчеты Кремля, украинская армия продолжает сражаться в окруженном Мариуполе, разрушенном мощными бомбардировками России.

"Владимир Путин также назвал действия России в Мариуполе "успехом". Этот "успех" означает уравненный с землей город, тысячи убитых и замученных мирных жителей. Буквально вчера, согласно спутниковым снимкам, в пригороде Мариуполя Мангуши было обнаружено 300-метровый брат", – сообщил Цымбалюк.

Украинский посол показал две фотографии с поразительной разницей: Донецка, который согласно лжи российских дипломатов "обстреливали" восемь лет, и Мариуполя – города, полностью уничтоженного российской армией всего за восемь недель.

Глава украинской миссии в ОБСЕ отметил, что с целью спасения украинских городов, в частности, Мариуполя, Россия должна столкнуться усилением международных санкций против нее и дальнейшей изоляции.

Читайте также:

Ирина Верещук сообщила, что 23 апреля может заработать коридор из Мариуполя