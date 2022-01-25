Постпреды Украины и США при ООН обсудили решительный ответ международного сообщества для удержания агрессии РФ

Постпреды Украины и США при ООН обсудили решительный ответ международного сообщества для удержания агрессии РФ

Собеседники согласились, что положительным сигналом приверженности России дипломатическому урегулированию станет отвод российских сил от границ Украины, а также в Беларуси.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица встретился с постпредом США при ООН Линдой Томас-Гринфилд по обсуждению опасных и дестабилизационных действий России против Украины.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на постпреда Украины и США при ООН.

"Собеседники согласились, что положительным сигналом приверженности России дипломатическому урегулированию станет отвод российских сил от границ Украины, а также в Беларуси", — говорится в сообщении.

Они отметили слова Генерального секретаря ООН о том, что любое вторжение одной страны в другую является нарушением международного права.

Послы обсудили важность решительного ответа международного сообщества с целью удержания российских планов дальнейшего вторжения в Украину.

По словам постпредов, действия России, подрывая основы Устава ООН, нанесли удар в самое сердце Организации, и имеют серьезные последствия для принципов суверенитета и территориальной целостности, которые лежат в основе международной системы и касаются всех государств-членов ООН.

Послы признали важность сохранения бдительности по поводу известной тактики России по распространению дезинформации и диверсионной деятельности против своих соседей, как это было накануне вторжения в Крым в 2014 году.

Томас Гринфилд заверила в непреклонной поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

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Послы согласились, что ключевое значение в ближайшие недели будет продолжать тесную координацию между США и Украиной на всех уровнях, в том числе в Нью-Йорке, по определению наиболее эффективного порядка действий в ООН.

Напомним, что ранее сообщалось, что США устроят "громкие публичные разборки" с Россией в Совбезе ООН в случае вторжения российских войск в Украину.

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