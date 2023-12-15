"Посвящаю решение о расширении ЕС вашим героям": Туск обратился к Зеленскому

Туск приветствует решение европейских лидеров.
Премьер-министр Польши Дональд Туск посвятил решение о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС павшим украинским защитникам.
Об этом новый польский премьер написал в соцсети X.
"Уважаемый Владимир Зеленский, мы это сделали! Я посвящаю наше решение о расширении Европейского Союза вашим героям, отдавшим свою жизнь за независимую и европейскую Украину", — говорится в сообщении Туска.
Отреагировало на историческое решение для Киева и польское Министерство иностранных дел. В ведомстве отмечают: мечты украинцев, за которые многие отдали жизнь, сбываются.
"Украина начинает переговоры о членстве в ЕС. Это прекрасные новости. От всей души поздравляем наших украинских друзей", — подчеркнули в дипломатическом учреждении.
Напомним, 14 декабря Европейский совет решил начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Украинский президент Владимир Зеленский назвал это решение победой Украины и победой всей Европы.
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