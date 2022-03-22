"Посягательства России выходят далеко за пределы Украины": Ермак выступил с речью перед Chatham House

Ваш страх эскалации питает агрессию, – обратился политик к миру.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил 22 марта по видеосвязи с речью в британском Королевском институте международных отношений Chatham House.

Об этом сообщила пресс-служба ОП.

"Испытание войной – самое строгое. Мы успешно реформируемся даже сейчас. И наша устойчивость (sustainability) оказалась абсолютно реальной. Но устойчивость – категория не абсолютная. Это не о наличии, а о мере. Сколько еще осталось? Зависит от многих факторов: от нашей решимости – здесь без изменений. Мы – на своей земле. Мы защищаем свои ценности. Свой образ жизни. Свою свободу. В нас можете быть уверенными. От внешней поддержки – здесь все неоднозначно", – заявил Ермак.

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Он отметил, что на сегодняшний день Украина имеет серьезную поддержку и Запад наконец стал коллективным. Об этом свидетельствуют и санкции против РФ, и поддержка Украины гуманитарная, экономическая, политическая, военно-техническая.

"Но достаточно ли этого? И на сколько его, Запада, хватит? Как долго готовы нести убытки от нарушения экономических связей с Россией те государства, которые стремились эти связи сохранить любой ценой, даже на фоне российского вторжения в Украину? Учитывая опыт предыдущих восьми лет, здесь мы не можем быть слишком оптимистичными. Однако сейчас риски для всего мира настолько выросли, что вести business as usual им уже просто не позволят", — отметил глава президентского офиса.

По его словам, следующий фактор – фактор самой России: "Какой у нее запас прочности? Какие цели она ставит?"

"Запад все время говорит об увеличении цены, которую России придется платить за агрессию. Но представляем ли мы, где та граница, за которой российское руководство скажет: это слишком дорого? Следует понимать, что нарратив "победы любой ценой" является не просто пропагандистским штампом. Москва его неоднократно инструментализировала, перебивая ставку тех, кого считала врагом. В количестве жертв. В нарушении норм международного права. В прибегании к шантажу, включая угрозы техногенных катастроф и неконвенционное оружие. подчеркнул Ермак.

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В то же время, добавил он, следует понимать и то, что "небольшие победные войны", не достигающие цели, всегда увеличивают для России риск социального взрыва и государственного переворота. Успех в войне, напротив, стабилизирует и консервирует режим, питает его стремление к дальнейшим завоеваниям.

Посягательства России выходят далеко за пределы Украины

"Вы спросите, что из этого следует? А то, что из войны, которую Россия развязала против нас, победителем должна выйти Украина. Мы должны работать только на такой результат. Мы все", — подчеркнул руководитель Офиса президента.

Он добавил – то, что происходит в Украине сейчас, касается каждого в зале, каждого правительства, каждого в мире. Ведь война в Украине – это не просто еще один локальный конфликт, а мировая война, которая пока идет на территории самого государства.

"Еще раз подчеркну: посягательства России выходят далеко за пределы Украины. Она претендует на восстановление советской зоны влияния как в Европе, так и в Азии. Она претендует на слом всей системы международных отношений и дискредитацию всех институтов безопасности. Поэтому следующими могут быть и Казахстан, и Польша, и страны Балтии, и Словакия, и Молдова, и Грузия … Да, опять Молдова и Грузия", – рассказал Ермак.

"На российской боевой технике снова пишут "На Берлин!" Знаете, что это значит? Мы знаем. Израильтяне знают. Верьте тому, кто обещает вас убить", — добавил он.

В случае Украины цель в России одна – уничтожить

Глава ОП подчеркнул, что в случае Украины цель в России одна – уничтожить, лишить субъектности, остановить nation building.

"Кто-то может говорить, что у этой войны нет рациональных оснований. Это война по воле, а не по нужде. Но, пожалуй, это первая в истории историософская война. Поэтому нужно исходить из того, что нынешнее руководство России не откажется от этой цели. И оно готово платить. Вопрос, готово ли платить его окружение, сейчас можно вынести за скобки", – сказал Ермак.

Он добавил, что России не удалось добиться уничтожения Украины стремительной операцией. Ни одну из стратегических задач силы вторжения не выполнили. Потому агрессор пытается спровоцировать гуманитарную катастрофу, уничтожить критическую гражданскую инфраструктуру и промышленный потенциал.

"Мы должны учитывать, что война происходит на нашей территории. Что погибают наши люди, разрушаются наши города. Наши Вооруженные силы и граждане держатся со сверхчеловеческим мужеством, но войну не выиграть без наступательного вооружения, без ракет средней дальности, которые могут быть" средством сдерживания (подчеркну: в нашем случае – сдерживания, а не агрессии), угрожая российской территории сопоставимыми разрушениями», – объяснил глава президентского офиса.

Закройте небо или хотя бы дайте дальнобойные системы ПВО

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Без полноценного ленд-лиза Украина может только обороняться. Но невозможно долго и эффективно защищаться без надежной эшелонированной системы противовоздушной обороны, сбивающей вражеские баллистические ракеты на далеком расстоянии.

"Однако нам ее не дают. Как не дают и истребителей. И так же, как нас не хотят видеть в НАТО. Этот страх эскалации понятен. Но этот страх не спасет. Уинстон Черчилль все объяснил: тот, кто между позором и войной выбирает позор, получает и позор, и войну", – отметил Ермак.

Он напомнил, что в четверг, 24 марта, в Брюсселе должно пройти внеочередное заседание государств-участников Альянса. Поэтому есть время сделать конкретные шаги навстречу Украине или сказать честно и публично, что таких шагов не будет: "Что это НАТО отказывает Украине во вступлении, а не она отказывается вступать, как это многие хотят подать в последнее время. Сказать – и вместе начать строить новую систему безопасности.

Глава ОП констатировал, что российское руководство понимает только язык силы и всегда путает миролюбие со слабостью.

"Хочу спросить у наших европейских партнеров: какие вы на самом деле? Вы миролюбивы или слабы? Дадите ли вы нам наконец то оружие, которое позволит Украине остаться независимым суверенным государством в международно признанных границах? Вы наконец откроете нам полноценный ленд-лиз? Или и дальше с беспокойством будете смотреть, как превращаются в обломки наши города? Скажу просто: закройте наше небо или хотя бы дайте нам наконец дальнобойные системы ПВО. Ваш страх эскалации питает агрессию.

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Он подчеркнул, что Украине нужна четко артикулированная позиция "Мы будем сбивать самолеты, являющиеся орудием террора. Мы будем уничтожать те средства российской ПВО, которые будут атаковать нашу воздушную полицию".

"Завтра. Сейчас. Вчера. Иначе Украина истечет кровью. Обезлюднеет. Мы не покоримся, это уже всем понятно. Но напомню то, что сказал сначала: устойчивость – это не о наличии, а о мере", – добавил руководитель ОП.

Украине не подходит ни одна из имеющихся систем безопасности

По его словам, без решительных действий мирового сообщества ничто не помешает агрессору продолжать наносить удары по любой точке Украины. И каждый такой удар по Украине будет ударом по международному праву. Это ужесточение кризиса беженцев в ЕС. Крах мировой системы безопасности и гарантирующих ее институтов. В конце концов это удар по мировой продовольственной безопасности.

"Собственно, все это и является ключевым признаком кризиса мирового порядка. Порядка, при котором готовность международного сообщества наказывать за акты агрессии, готовность наказывать за геноцид остается в основном декларативной. Прибыль сверх справедливости — разве ради этого создавалась ООН? Разве вокруг этого объединилась Европа?

Если да, то Украине не подходит ни одна из имеющихся систем безопасности. Нам нужна новая. Справедливая. Эту систему придется строить с нуля. Мы готовы. И мы за это заплатили. Заплатили высокую цену – болью, потом, кровью, жизнями. Эта плата дает нам моральное право требовать: действуйте! Уже сейчас!» – призвал Ермак.

Он добавил, что "финляндизация" Украины или игра в любую другую модель нейтрализации на российских условиях, не предусматривающая построение новой системы безопасности, лишь гарантирует, что эти вызовы и эти угрозы станут вечными.

"Поэтому я спрошу: европейские страны, куда будут убегать ваши беженцы? Украина остается одиноким щитом Европы. Но что случится, если этот щит испытает критические разрушения? Половинчатая позиция мирового сообщества, к сожалению, делает этот сценарий возможным. В таком случае для нас принципиально важными становятся надежные гарантии нашей безопасности. Многосторонние юридически обязывающие гарантии. Но разве у Запада есть что-то такое же надежное, как зонтик НАТО? Извините, нам об этом неизвестно", — сказал глава ОП.

Ермак призвал постоянно усиливать санкции против РФ

А миру нужны такие же надежные гарантии того, что Россия больше не сможет успешно реализовывать свои воинственные амбиции на международной арене. Украина требует от партнеров подобных гарантий для себя. Без таких гарантий любые договоренности будут хрупкими и временными, и продержатся ровно до того момента, когда Россия возобновит силы и попытается снова атаковать. Сроки, в которые это произойдет, будут напрямую зависеть от темпов ослабления санкционного давления на Россию и ее возможностей обходить ограничительные меры.

"Поэтому мы призываем постоянно и неуклонно эти санкции усиливать. Международный бизнес не должен думать, как их обойти ради сверхприбылей. Не должен становиться соучастником преступлений против человечности. Такое соучастие должно быть не только обузой на совести. Мы призываем зарубежные правительства к внедрению судебной ответственности за такую коллаборацию. Вплоть до криминальной", – сказал Ермак.

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Он напомнил, что президент Владимир Зеленский сказал об этом очень четко: "Не спонсируйте военную машину России. Ни одного евро для оккупантов. Закройте для них все ваши порты, не снабжайте товарами, отказывайтесь от российских энергоресурсов, давите, чтобы Россия ушла из Украины. Я верю, что мир возможен, но вы должны действовать, чтобы к миру прийти».

"Правительства сомневаются. Но простые люди уже сделали выбор. Они уверены, что Украине место в ЕС. Так считает в среднем 71% респондентов. 79% европейцев считают, что санкции против России – это правильно. 67% граждан Евросоюза считают, что Украине нужно предоставить оружие. Такие результаты опроса обнародовал Французский институт общественного мнения (IFOP). Эти цифры более чем красноречивы. Так что скажу правительствам: прислушайтесь наконец к своим избирателям", – призвал глава ОП.

Война в Украине касается всех

Он также призвал международное сообщество – не только коллективный Запад, но и Китай, Индию – отложить споры между собой. Ведь война в Украине касается всех.

"Вы – лидеры этого мира. Кто-то скажет о двух полюсах. Я говорю о двух частях целого. Российский вопрос не должен мешать вам договориться. Взаимопроникновение экономик и интеграция – гораздо более мощная гарантия мира в мире, чем угроза взаимного уничтожения. Вы можете найти общий язык. Российская агрессия против Украины кому-то может показаться благоприятной возможностью для реализации собственных амбиций, однако на самом деле это ошибочное впечатление: надежды, что войну удастся "локализовать" в Украине, безрезультатно. конфликта", – предостерег Ермак.

Драматические события в Украине, ее героическая борьба за свободу и демократию продемонстрировали всему миру, что восток и запад государства вместе.

"Теперь мы призываем мир стать немного Украиной. Восток и Запад, станьте вместе на защиту планеты от тех, кто стремится подменить силу права правом силы", – резюмировал Ермак.

"Еще есть время сделать конкретные шаги навстречу Украине" - речь Ермака в Chatham House