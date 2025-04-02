Посягательство Трампа на Гренландию: Белый дом изучает, сколько это будет стоить

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Администрация президента США Дональда Трампа готовит оценку того, сколько федеральному правительству будет стоить контроль над Гренландией. Это самая конкретная попытка превратить желание Трампа в действенную политику.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на три информированных источника.

В последние недели чиновники из Белого дома пытаются определить финансовые последствия присоединения Гренландии к США, включая стоимость предоставления государственных услуг для 58 тыс. рублей. жителей острова.

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По словам двух источников, работники бюджетного управления американской администрации пытаются оценить потенциальные расходы по содержанию Гренландии в случае ее приобретения. Оценить пытаются и то, какой доход казначейство США могло бы получить от природных ресурсов Гренландии.

Один из вариантов — предложить гренландскому правительству более выгодное соглашение, чем Дания. Эта страна субсидирует услуги на острове в около 600 млн дол. каждый год. Как объяснил один из чиновников, речь идет о том, чтобы США заплатили гораздо больше, чем Дания.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что администрация сейчас анализирует приблизительную стоимость приобретения Гренландии, учитывая стоимость предоставления государственных услуг ее гражданам. Чиновники по бюджету работают над определением размера суммы. Чиновник добавил, что анализ затрат базируется на том, «если гренландцы проголосуют и поддержат это».

Знакомый с мыслями Трампа чиновник отметил, что из потенциальных приобретений, о которых говорил американский лидер, включая Канаду и Панамский канал, «он рассматривает Гренландию как самое простое».

В то же время, чиновник Белого дома сказал, что вопрос Гренландии не на первом месте в списке вопросов национальной безопасности. Он описал приобретение острова как «бонусную игру», которая состоится после завершения войны в Украине, обеспечения мира в Израиле и Газе, сдерживания Ирана.

Администрация президента США частично надеется убедить американскую общественность в том, что федеральное правительство возместит расходы в Гренландии за счет роялти и налогов, уплаченных за коммерческую деятельность.

Еще один источник со ссылкой на частные разговоры с представителями администрации Трампа сообщил, что Белый дом ищет способы сделать Гренландию более привлекательной для присоединения к США.

Издание отмечает, что точная потенциальная экономическая выгода от минеральных ресурсов Гренландии пока не ясна. Добыча полезных ископаемых может быть непредсказуемой и трудности добавляет суровая погода на острове. Правительство Гренландии также отклонило некоторые предыдущие проекты по добыче полезных ископаемых.

Напомним, Трамп подтвердил, что серьезно обсуждал возможность аннексии Гренландии. Он убежден в перспективе присоединения острова к США.