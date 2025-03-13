Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Посягательство Трампа на Гренландию: как на это отреагировал победитель выборов на острове

Посягательство Трампа на Гренландию: как на это отреагировал победитель выборов на острове

Лидер партии Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен / Фото: Getty Images

Политик четко заявил: "Мы не хотим быть американцами".

Лидер партии Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен, победившей на парламентских выборах в Гренландии, отверг желание президента США Дональда Трампа взять остров под его контроль.

Об этом сообщает The Hill.

Нильсен заявил, что жители Гренландии должны сами определять свое будущее в процессе движения к независимости от Дании.

"Мы не хотим быть американцами. И мы не хотим быть датчанами. Мы хотим быть гренландцами, и в будущем мы хотим получить собственную независимость. И мы хотим сами построить свою страну", – высказался лидер партии Demokraatit.

Издание отметило, что Трамп сосредоточивается на Гренландии, поскольку она проходит через стратегические воздушные и морские пути в Северной Атлантике и является домом для американской космической базы Питуфик, поддерживающей операции предупреждения ракет и наблюдения за космосом. В Гренландии также есть большие залежи редкоземельных минералов, необходимых для производства всего, от мобильных телефонов до возобновляемой энергии.

Напомним, 10 марта Трамп слова заявил о желании присоединить Гренландию к США, пообещав острову миллиардные инвестиции, новые рабочие места и экономический рост.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация