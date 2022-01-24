Посылают дополнительные корабли и истребители: НАТО решило усилить военное присутствие в Восточной Европе

Союзники будут реагировать на любое ухудшение ситуации с безопасностью в регионе, подчеркнули в Альянсе.

В НАТО сообщают об усилении военного присутствия в Восточной Европе из-за угрозы нападения России на Украину.

Об этом говорится в заявлении от 24 января на сайте Североатлантического альянса.

"Союзники НАТО переводят силы в режим ожидания и посылают дополнительные корабли и истребители для развертывания НАТО в Восточной Европе, усиливая сдерживание и оборону союзников, поскольку Россия продолжает наращивать военную деятельность в Украине и вокруг нее", — говорится в заявлении.

В НАТО подчеркнули, что будут реагировать на любое ухудшение ситуации с безопасностью в регионе.

"НАТО продолжит принимать все необходимые меры для защиты всех союзников, в частности путем усиления восточной части Альянса. Мы будем всегда реагировать на любое ухудшение ситуации с безопасностью, в частности, укрепление нашей коллективной обороны", — подчеркнул генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Таким образом, согласно заявлению НАТО, Дания отправляет фрегат в Балтийское море и собирается отправить четыре истребителя F-16 в Литву в поддержку долговременной миссии НАТО по охране воздушной полиции в регионе. Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию. Франция выразила готовность отправить войска в Румынию под командованием НАТО.

Нидерланды отправляют два истребителя F-35 в Болгарию с апреля для поддержки деятельности НАТО из воздушной полиции в регионе, а также переводят корабль и наземные подразделения в режим ожидания для сил реагирования НАТО. Соединенные Штаты также дали понять, что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Альянса.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки не исключают военного участия в конфликте вокруг Украины из-за российской агрессии. Об этом заявила в интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

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