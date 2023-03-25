Потенциальное украинское контрнаступление вызывает существенную тревожность в российском информационном пространстве

Заместитель руководителя Совета Безопасности Дмитрий Медведев 24 марта отметил, что российский политикум отдает себе отчет, что Киев готовится к наступательным операциям и что РФ рассматривает собственные решения и ответы, чтобы подготовиться к украинскому наступлению.

Об этом пишет ISW.

Один из российских военных блоггеров утверждал, что украинцы распространяют дезинформацию о планах украинского нападения на Белгородскую область, чтобы привлечь российские войска в приграничные районы и разрешить украинским войскам начать нападения на другие сектора фронта.

Другой российский военный блоггер предупредил, что украинские силы, вероятно, попытаются запустить контрнаступление перед российской промышленной базой обороны, получающей мощность для увеличения производства и усиления российского оборонного потенциала.

Глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин аналогично утверждал, что он знает о планах о большом украинском контрнаступлении.

В то же время более широкое российское весеннее наступление, по всей видимости, завершается, и российское информационное пространство реагирует на замедление российских операций и потенциал Украины возобновить инициативу существенной тревожностью.

«Российскому военному командованию предстоит осуществить значительное количество сил перед фронтовой линией, чтобы предотвратить кульминацию, или запустить обновленные наступательные операции, и вряд ли такие силы существуют в достаточной степени», — говорится в сообщении.

Макрон и Сунак объявили о намерении помочь Украине с контрнаступлением

Украинский военный эксперт Олег Жданов убежден, что Россия опоздала с мобилизацией, контрнаступление Украины будет гораздо быстрее. Русские уперлись в Бахмут, сделали на него в свое время максимальную ставку и взяли паузу.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка для большого контрнаступления. В ответ секретарь СНБО Алексей Данилов подверг критике тезис об этом. По словам Данилова, контрнаступление Сил обороны Украины не лимитировано временем. Более того, он добавил, что украинское контрнаступление должно завершиться выходом на границы 1991 года.

Аналитики Американского Института изучения войны сообщили об успехах Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Украинские защитники провели на этом направлении контрнаступательную операцию.

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