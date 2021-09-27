Потенциальный преемник Меркель в канцлеры Германии выразил поддержку Украине по "Северному потоку-2"

Шольц заявил, что Украина должна остаться транзитером газа и после запуска "Северного потока-2".

Кандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии Олаф Шольц заявил, что несмотря на запуск российского трубопровода "Северный поток-2" Украина должна остаться транзитером газа.

Об этом он сказал на пресс-конференцию, которую транслировал Welt.

По его словам, надо, чтобы газоснабжения восточноевропейских стран не оказалось под угрозой из-за возможного отказа России от ГТС Украины. Шольц подчеркнул, что "это то, на что все могут положиться и к чему мы относимся очень серьезно".

"Что касается трубопровода, строительство которого завершено, то важно, чтобы все учитывали гарантии, связанные с его работой. К гарантиям относится то, что Украина должна оставаться транзитером", — сказал Шольц.

Он добавил, что Германия приложила значительные усилия для того, чтобы такие гарантии были даны и на них можно было положиться.

Следует заметить, что именно партия Шольца побеждает на выборах, которые состоялись в Германии 26 сентября. Он может сформировать новую правящую коалицию ФРГ.

После 16 лет вместо "мамы" Меркель у немцев может появиться "папа" Шольц. Кто является потенциальным следующим канцлером Германии, читайте по этой ссылке.

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