Потенциальный разговор Путина и Трампа: Коваленко указал на возмутительный нюанс

Владимир Путин, Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Путин сейчас делает все, чтобы именно Президент США ему звонил по телефону, затягивая войну и отказываясь от прекращения огня. Он может радоваться публикациям некоторых западных СМИ.

Об этом заявил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

"Хотя на самом деле звонить и просить должен именно Путин. Сила США — безусловная, считаю, что Россия за такую наглость должна заплатить", — высказался Коваленко.

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Напомним, представитель Путина заявил, что переговоры с США продолжаются, но дата разговора с Трампом — вымысел.