Потери ППК "Вагнера" в Бахмуте предлагают украинцам возможности для плодотворных контратак — ISW

Потери, понесенные «Вагнером» в Бахмуте, наряду с вероятной деприоритезацией усилий в Бахмуте Минобороны России могут поставить Пригожина и его НДС в особо плохое положение.

Пока неизвестно, действительно ли глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин намерен выйти из Бахмута 10 мая, сделал ли он это заявление в последней отчаянной попытке заручиться поддержкой Минобороны.

Об этом пишет ISW

Если "Вагнер" таки отойдет, то ему, вероятно, понадобится оборудование российского МО для защиты и облегчения ухода.

Кроме того, российским военным не хватает резервов, необходимых для комплектования позиций, которые Вагнер может оставить в Бахмуте. Масштабные потери, понесенные ПВК «Вагнер» в Бахмуте ради тактических достижений, а также общий переход российских военных к более осторожной позиции, готовясь к оборонным операциям, похоже, предлагают украинским силам возможности для плодотворных контратак в разных районах.

Похоже, украинские силы используют некоторые из этих возможностей, но аналитики ISW не считает, что эти контратаки обязательно являются частью ожидаемого контрнаступления.

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В этом случае аналитики используют контратаку для описания тактических действий украинских сил для достижения ограниченных успехов в локальных районах. А вот термин контрнаступление – это описание мер оперативного уровня, состоящих из многих различных тактических действий, направленных на достижение значимых в оперативном или стратегическом плане успехов. Аналитики наблюдают сообщения только об украинских контратаках.

Напомним, что ранее Пригожин записал еще одно видео и осудил Шойгу.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал такие дерзкие заявления "повара Путина".

Напомним, что ранее Пригожин показал тела убитых наемников ППК "Вагнер", чтобы заставить Кремль предоставить боеприпасы.