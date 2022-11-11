Потери россиян на поле боя влияют на их возможность удерживать оккупированные территории в Украине — Белый дом

Фактором, влияющим на отступление россиян с оккупированных территорий под давлением ВСУ, являются потери, поэтому Соединенные Штаты Америки продолжат обеспечивать Украину всем необходимым для победы.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, — пишет Укринформ.

«Прежде всего, очевиден факт, что военные потери россиян на поле боя влияют на их возможность удерживать (захваченные – ред.) территории в Украине. Мы видели это на примере Харькова, мы видели это по заявлениям, которые они сделали по Херсону. Это действительно оказывает влияние», — отметил представитель Белого дома.

Он признался, что не может спрогнозировать, как долго еще российские силы готовы нести потери живой силы и техники, потому что «война по своей природе непредсказуема».

Но, по его словам, США продолжат прилагать усилия, чтобы «дать Украине то, что она нуждается» для достижения успеха.

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Напомним, что США опубликовали перечень новой военной помощи ВСУ. Они оказывают Украине военную помощь на 400 тысяч долларов

Ситуация в Херсонской области

Жители оккупированного Херсона сообщают, что 10 ноября слышны звуки взрывов, в частности, в районе Антоновского моста, а в пригороде самого Херсона звучат автоматные очереди. Также люди заметили, что россияне начали убегать из города даже на моторных лодках.

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