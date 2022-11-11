Потери россиян на поле боя влияют на их возможность удерживать оккупированные территории в Украине — Белый дом

Фактором, влияющим на отступление россиян с оккупированных территорий под давлением ВСУ, являются потери, поэтому Соединенные Штаты Америки продолжат обеспечивать Украину всем необходимым для победы.
Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, — пишет Укринформ.
«Прежде всего, очевиден факт, что военные потери россиян на поле боя влияют на их возможность удерживать (захваченные – ред.) территории в Украине. Мы видели это на примере Харькова, мы видели это по заявлениям, которые они сделали по Херсону. Это действительно оказывает влияние», — отметил представитель Белого дома.
Он признался, что не может спрогнозировать, как долго еще российские силы готовы нести потери живой силы и техники, потому что «война по своей природе непредсказуема».
Но, по его словам, США продолжат прилагать усилия, чтобы «дать Украине то, что она нуждается» для достижения успеха.
Напомним, что США опубликовали перечень новой военной помощи ВСУ. Они оказывают Украине военную помощь на 400 тысяч долларов
Ситуация в Херсонской области
Жители оккупированного Херсона сообщают, что 10 ноября слышны звуки взрывов, в частности, в районе Антоновского моста, а в пригороде самого Херсона звучат автоматные очереди. Также люди заметили, что россияне начали убегать из города даже на моторных лодках.
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