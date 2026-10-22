Потеря Донбасса откроет Путину путь дальше: Зеленский предупредил, над какими городами нависнет угроза

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Реклама

Кремль как главное условие завершения войны требует от Украины отдать ключевые города в Донецкой области — Славянск, Краматорск и Дружковку. Тем не менее, в этом кроется реальная угроза.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Diary Of A CEO.

Реклама

По словам главы государства, потеря этих территорий создаст угрозу для важных промышленных центров Украины, в частности, на Днепропетровщине.

Реклама

«Это ведет прямо в Днепропетровскую область — на Павлоград, Днепр. Это самые важные центры. Кривой Рог — мой родной город, Никополь — это промышленный, инженерный, производственный хаб. Это экономика нашей страны», — подчеркнул Зеленский.

Он также пояснил, что на подконтрольной части Донбасса расположена укрепленная линия обороны ВСУ, которая имеет стратегическое значение для защиты страны.

«Если мы отдадим им эти наши города, тогда риск огромен. Если он захочет идти дальше, сможет захватить множество наших городов, если продвинется вперед. И риск реален. Никто ничего не гарантирует», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, The New York Times со ссылкой на источники сообщало о том, что Трамп склоняет Зеленского к территориальным уступкам . Он убеждает Киев, что отстаивать сохранение оккупированных частей восточных регионов не стоит. В Белом доме считают, что Украина должна показать готовность к переговорам, даже если это означает отказ от суверенной территории.

Реклама

В свою очередь Владимир Зеленский заявлял: Киев может остановить боевые действия на нынешней линии фронта, если Украина сохранит контроль как минимум над 75% своей территории. В то же время он подчеркнул, что прекращение огня должно сопровождаться надежными гарантиями безопасности.

Новости партнеров