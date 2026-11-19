Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Associated Press

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал состоявшуюся в китайском Шэньчжэне первую трехстороннюю встречу президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и кремлевского главы Владимира Путина. Он заявил, что этот город не та Ялта, о которой мечтает российский лидер, и призвал его прекратить войну против Украины.

Об этом шла речь в посте Сибиги на Х.

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«Шэньчжэнь — это не Ялта грез Путина. Тем временем Россия практически потеряла свой мост в настоящую Ялту в оккупированном украинском Крыму. Пора ему проснуться, посмотреть правде в глаза и завершить войну, которую он никогда не сможет выиграть», — написал Сибига.

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Так, украинский министр отреагировал на переговоры Трампа, Си и Путина в Китае.

Прессконференция Путина после трехстороннего саммита с Трампом и Си — что наговорил диктатор

Напомним, глава Кремля Владимир Путин провел пресс-конференцию, во время которой назвал встречу лидеров КНР Си Цзиньпина и США Дональда Трампа «новой страницей в истории дипломатии». В то же время он сделал несколько дерзких заявлений о войне РФ против Украины.

В частности, он рассказал, что Россия, якобы, не начинала войну против Украины, а стремится ее завершить. По словам хозяина Кремля, Москва выступает за долгосрочное урегулирование, ориентированное на будущее.

Напомним, 19 ноября на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне состоялась трехсторонняя встреча руководителей США, КНР и РФ. Перед этим президент США Дональд Трамп провел отдельные двусторонние переговоры сначала с российским диктатором, а затем с главой Китая Си Цзиньпином. Последний, в свою очередь, также сделал несколько итоговых заявлений.

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